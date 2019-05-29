AK Partili Bostancı'dan son dakika askerlik açıklaması!

AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, "Meclis'te ortak kararla askerlik teklifi bayramdan sonra görüşülecek" açıklaması yaptı.

Naci Bostancı, "Teklif bayramdan sonra salı günü ele alınacak. " ifadelerini kullandı.

Erken terhis konusu

"Planlamayı TSK yaptı, erken terhis endişesi konusunda bizim açımızdan problem yok" diyen Bostancı, "bayram süresİnce partiler düzenlemeye katkı sağlayacak çalışma yapacak" ifadelerine yer verdi.