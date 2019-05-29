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Dedeağaç'ta Türk mezarlığına saldırı

Dedeağaç'ta Türk mezarlığına saldırı

YUNANİSTAN'ın Dedeağaç kentindeki Türk mezarlığına saldırıda bulunulurken, bazı mezarların taşları kırıldı. Mezar taşlarına sprey boyayla ülkedeki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin amblemi çizildi.

Dedeağaç'taki Türk mezarlarına, ülkede bulunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi sempatizanları tarafından saldırıda bulunuldu. Bazı mezarların taşlarını kıran saldırganlar, üzerlerine de sprey boyayla partinin amblemini çizdi.

Saldırganların mezarlığa, 'Yunanistan, Yunanlılara ait' yazılı bildiriler bıraktığı görüldü. Kentte yaşayan Türklerin şikayeti üzerine polisin, saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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