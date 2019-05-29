Alzheimer riskini yok etmek için uzak durulması gerekenler

Uzmanlar, unutkanlık başta olmak üzere birçok rahatsızlığı beraberinde getiren alzheimerdan, doğru ve dengeli beslenme ile uzak kalmanın mümkün olduğunu ifade etti.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Uzar, daha çok kadınlarda görülen alzheımer hastalığının etkileriyle ilgili açıklama yaptı.

Bu rahatsızlığın, vücudu etkilediği gibi toplumsal hayatta da bozuklukları beraberinde getirebildiğini vurgulayan Uzar, Hasta, zamanla kaybettiği özelliklerinin farkına varıyor. Bu da onları psikolojik olarak etkiliyor." dedi.

Nedenleri nelerdir?

Hastalığın nedenlerini sıralayan Uzar, "Nedenlerine baktığımızda genetik faktörlerin, çevresel faktörlerin, yaş ve cinsiyet faktörünün etkili olduğunu görüyoruz. Tüm bunların yanında sosyoekonomik durum ve eğitim düzeyi etkili olabiliyor. Beynimizi ne kadar etkili kullanırsak o kadar risk düşüyor. Dil öğrenme, şiir ezberleme gibi özellikler Alzheimer rahatsızlığından uzak kalmamızı sağlar. Depresif kişilerin, beyin çok aktif kullanılmadığı için bu hastalığa daha çok yakalandığı biliniyor" diye konuştu.



Beslenmenin alzhemier hastalığından korunma açısından önemli olduğunu belirten Uzar, şu uyarılarda bulundu:



"Her şeyden önce hastaların stresten ve stresli ortamlardan uzak kalmaları gerekir.Ayrıca hastaların eve kapanmamaları ve aktif olmaları sağlıklarına iyi gelecektir. Alzheimer hastaları için bilhassa Akdeniz tipi diyet tavsiye ediyoruz. Akdeniz tipi diyetin, zeytin yağı başta olmak üzere, kırmızı etten uzak durularak bol balık tüketmenin yanı sıra; tahıldan zengin beslenmek olduğunu söyleyebiliriz."

"Alzheimer hastalarının, aşırı tuzdan, sağlıksız yağlar ve paketli hazır gıdalardan uzak durmaları gerekir. Özellikle E vitamini içeren taze sebze-meyvelerin de faydası olacaktır. Ispanak, domates, brokoli, mango, ay çekirdeği, fındık ve badem tüketebilirler. Hangi ürün olursa olsun toksik, doğal olmayan her şeyin sinir sistemine zarar vereceği unutulmamalıdır."