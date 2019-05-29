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İzmir eski emniyet müdürüne hapis cezası

Demirören Haber Ajansı
İzmir eski emniyet müdürüne hapis cezası

İZMİR'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İzmir eski il emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar açıklanmaya devam ediyor.

Taner Aydın'a 50 yıl hapis cezası
Öte yandan "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın da 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.

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