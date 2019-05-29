TESK'ten yeni depozito önerisi!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, cam ambalajlı ürünlerin pahalı olmasından dolayı vatandaşların plastik ambalajlı ürünü tercih ettiğini bu nedenle cam ambalajlı ürünlerin depozito uygulamasının yaygınlaşmasını istedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cam ambalajlar plastikten daha pahalı olduğu için üretici de tüketici de plastik ambalajları daha çok tercih ediyor. Ancak, cam ambalajlar depozitolu olursa tam tersine plastikten daha ucuza geliyor. Plastik ambalajlar ise hem çevreye zararlı hem de insan sağılığına. Dolayısıyla ambalajlı ürünlerin hem daha ucuz hem de daha sağlıklı olabilmesi için depozitolu cam ambalajlar teşvik edilmeli” dedi.

Ücretli poşetlerde yakalanan farkındalık camda da yakalanmalı

Ücretli plastik poşetlerdeki kullanımın azalması gibi camda da depozito uygulamasının yaygınlaşması gerektiğine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Plastik poşetlerin paralı olmasından sonra katılım ve farkındalık ülkemizde epeyce arttı. Artık halkımız plastiğin ne kadar zararlı ve sağlıksız olduğunu çok daha iyi anlamış durumda. Bu uygulamanın amacıyla aynı doğrultuda, cam ambalajlı ürünlerde de bu şekilde bir farkındalık oluşturulmalı. Çünkü cam, hammaddesi toprak olduğu için yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor ve sağlığa zararı yok. Bunun aksine plastik ambalajlı ürünler hem çevreye hem de içinde bulunan ürüne karışan maddeler nedeniyle insan sağlığına zarar veriyor. Dolayısıyla ücretli poşetlerde yakalanan farkındalık camda da yakalanmalı” ifadelerini kullandı.

“Cam şişe üretene de, tüketene de teşvik verilmeli”

Cam şişe üretiminin ve tüketiminin yaygınlaşması için teşvik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Cam ambalajlı ürünler plastik ambalajlı ürünlere göre daha pahalı fakat plastiğin hem çevre kirliliğine etkisini azaltmak için hem de sağlığımıza verdiği zararın tedavisi için harcanan para, cam ambalajlı ürünlere verdiğimiz paradan çok daha fazla olabiliyor. Plastik ürünler nedeniyle katlandığımız sosyal maliyet her geçen gün biraz daha artıyor. Bu yüzden cam ambalajı üretenlere de bunları tüketen vatandaşa da teşvik verilmeli. Özellikle de depozitolu ürün kullanımının artırılması özendirilmeli” şeklinde konuşu.