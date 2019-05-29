Banka emeklileri bayrama hüzünlü giriyor

Bütün Emekliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle her bayram 1000 TL ikramiye alıyor ama 150.000 banka emeklisi ise bayrama hüzünlü giriyor. Çünkü onlar ikramiye alamıyor.

Emekliye 1000 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesi için tarih, geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Emekli maaşının yatacağı tarih konusunda da açıklama yapan bakanlık, maaşların ne zaman çekilebileceğini duyurdu.

Bayram ikramiyeleri, ramazan ve kurban bayramlarında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylık alan kişilere yapılan ödemedir.

31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak

Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Emekli maaşları ise bakanlık kararı ile 3 Haziran Pazartesi gününe çekildi. Buna göre emekliler, ikramiyelerini 31 Mayıs Cuma, maaşlarını ise 3 Haziran Pazartesi günü hesaplardan çekebilecek.

150.000 banka emeklisi bayrama hüzünlü giriyor

Bütün Emekliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle her bayram 1000 TL ikramiye alıyor ama 150.000 banka emeklisi ise bayrama hüzünlü giriyor. Çünkü onlar ikramiye alamıyor.

Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a maruzatını bildiren Emekli Bankacılar Dernekleri Platformu, mağduriyetlerinin en kısa sürede çözüm bulmasını bekliyor.

Bayram ikramiyesini kimler alabilir

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Dul ve yetimler ne kadar ikramiye alacak?

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.