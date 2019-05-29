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Cem Uzan'ın "12 Haziran" paylaşımı büyük merak uyandırdı!

Cem Uzan'ın "12 Haziran" paylaşımı büyük merak uyandırdı!

Twitter'dan paylaştığı kapalı pencere fotoğrafına "Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran" notunu yazan Cem Uzan büyük merak uyandırdı.

Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Konuşma vakti. 12 Haziran"

Paylaşımında "Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran" ifadelerini kullanan Cem Uzan, kapalı bir pencere fotoğrafı paylaştı. 

Henüz bir açıklama yapılmadı

Uzan'ın 12 Haziran göndermesinin altında ne olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cem Uzan'ın ilgili paylaşımı şöyle:

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