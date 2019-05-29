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Zümrüt Apartmanı yayıncısı Alaattin Topçu'dan rezil açıklama

Zümrüt Apartmanı yayıncısı Alaattin Topçu'dan rezil açıklama

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alınırken kitabı basan Kurgu Yayınevi'nin sahibi Alaattin Topçu'dan herkesi çıldırtan açıklamalar geldi.

Pedofili içerikli Zümrüt Apartmanı kitabına tepkiler yağıyor. Çocuklara yönelik cinsel istismarı öven kitabı Kurgu Yayınevi basmıştı. Kitaptaki skandal satırlar ifşa olunca bir çok sivil toplum örgütü yayınevi önünde protesto gösterisinde bulundu. Yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ise rezil kitabı savunmakla kalmadı, tepki gösterenleri 'karga beyinli' olarak niteledi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Topçu, Maymunlar Kerhanesi isimli kitabın da yazarı. Topçu'nun tepki çeken açıklaması şöyle:

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Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği ne yazıyor skandal pedofili sözleri
Foto Galeri Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği ne yazıyor skandal pedofili sözleri Galeriye Gözat
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