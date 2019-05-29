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İzmir'de dikkat çeken Bylock operasyonu 8 gözaltı

İzmir'de dikkat çeken Bylock operasyonu 8 gözaltı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

8 kişi gözaltına alındı

Yapılan baskınlarda, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir teğmenin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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