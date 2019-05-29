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Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi artış gösterdi

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi artış gösterdi

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 344 milyon dolar artış gösterdi.

Foreks’in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 71 milyar 748 milyon dolar olan rezerv, 24 Mayıs ile sona eren haftada 73 milyar 92 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası, 27 Mayıs’ta zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırarak piyasadan yaklaşık 4.2 milyar dolar likidite çekilmesinin planlandığını açıkladı.

Merkez Bankası altın rezervi 20 milyar 727 milyon dolardan 20 milyar 455 milyon dolara, toplam rezervi 92 milyar 475 milyon dolardan 93 milyar 547 milyon dolara geldi.

Altın rezervi 23 Mart 2018’de 25 milyar 721 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013’te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü

Merkez Bankası döviz rezervi 2018 sonunda 71 milyar 980 milyon dolar, altın rezervi 2018 sonunda 19 milyar 950 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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