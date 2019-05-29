Londra'da bomba sanılan cisim dev Noel süsü çıktı

Londra'da, Thames Nehri'nden karaya vuran dev cismi bomba zanneden vatandaşlar polise haber verdi. Bomba uzmanlarının incelemesi sonucu cismin dev Noel ağacı süsü olduğu ortaya çıktı.

Top güllesine benzeyen cisim, Londra'nın doğusundaki Wapping bölgesinde karaya vurdu. Cismin, çevredekiler tarafından bombaya benzetilmesi üzerine, polis çağrıldı.

Olay yerine giden Londra Polisi bomba uzmanları, kısa sürede cismin aslında dev bir Noel ağacı süsü olduğunu fark etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba çıkmıştı

Birkaç gün önce de, Londra'nın Kingston-upon Thames bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanlarında atılıp, patlamayan bir bomba bulunmuştu. Bomba kontrollü bir patlamayla yok edilirken, Kingston Üniversitesi tahliye edilmişti.