Beşiktaş'ta sürpriz transfer atağı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olaran geçiren ve bonservisi Dortmund'da olan Andre Schürrle'yi transfer etmek için harekete geçti.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde direkt mücadele etmeye hak kazanan Beşiktaş'ta ana gündem transfer.
Devre arasında takımdan ayrılıp Fulham'ın yolunu tutan ve yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Ryan Babel'in yerini dolduramayan siyah-beyazlılar, Andre Schürrle'yi yeniden gündemine aldı.
Dortmund tarafından gözden çıkarılan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu 400 bin Euro kiralama ücreti karşılığında Fulham'da geçirdi.
24 maçta 6 gol üreten Schürrle, takımımın küme düşmesine ise engel olamadı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak kanatlardaki skor eksikliğini gidermeyi hedefliyor.