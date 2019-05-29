Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB'nin raporuna ilişkin açıklama

TÜRKİYE için AB'nin hazırladığı rapor Ankara'dan sert tepki aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı yaptığı son dakika açıklamada raporun FETÖ kısmının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, AB Komisyonu'nun Türkiye raporunu değerlendirdiği konuşmasında, 'Türkiye'ye karşı, haksız eleştirileri, asılsız suçlamaları kabul etmiyoruz'' dedi.

Kaymakçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

*Bu durum AB'yi Türkiye'den uzaklaştırmaktadır.

*Türkiye 20 fasılda ilerleme kaydetti. 14 fasıl siyasi olarak engellenmiştir.

*Vize serbestisi sürecinde 66 kriteri yerine getirdik.

*Bu süreçte ilerleme gerekli ve yararlı.

*Pasaportlarımız AB ile uyumlu hale getirildi.

*Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez"

*Yargı ile ilgili yanlı eleştiriler, yargının işleyişi alanındaki eleştiriler kabul edilemez.