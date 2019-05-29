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Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar

Demirören Haber Ajansı
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar

İZMİT'te, B.T. (28), para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının kurduğu tuzağa düşünce, hem dövüldü hem cep telefonu gasbedildi.

Olay, dün İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. B.T.,  daha önceden tanıdığı S.D. (24) isimli kadın ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı.

Otogar yakınında buluşan ikili, bölgedeki bir otele doğru yürümeye başladı. Ancak yolları içerisinde 4 kişi bulunan otomobil tarafından kesildi.

Dövüp telefonunu gasp ettiler
Saldırganlar, B.T.'yi zorla otomobile bindirdi. S.D. de araca binerek, 4 kişi ile birlikte B.T.'yi önce darbetti ardından, cep telefonunu aldı. B.T.'yi otelin arka sokağında otomobilden indiren saldırganlar kaçtı.

Yakalanıp gözaltına alındılar
Gencin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit etti. Saldırganların S.T. (28), H.E. (27), Y.İ.E. (26) ve M.Y. (26) olduğunu belirleyen polis, İzmit Yenişehir Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Şüpheliler, S.D. isimli kadın ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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