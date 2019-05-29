HABER /  GÜNCEL

Beklenen yolculuk bugün başlıyor

Beklenen yolculuk bugün başlıyor

Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi’ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine alternatif olarak hizmete sokulan Turistik Doğu Ekspresi bugün ilk seferini yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Turistik Doğu Ekspresine klip hazırlanarak yayımlandı.

Erzincan halkı, ilk seferini 29 Mayıs’ta Ankara-Kars hattında yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi’ni beklemeye başladı. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi’ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine bugün Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini yapacak. İlk seferini yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincanlıları heyecanlandırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Doğu Ekspresine alternatif olarak sefere başlayacak Turistik Doğu Ekspresine klip hazırlandı.

Turistik Doğu Ekspresi

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini 29 Mayıs’ta saat 20.00’de Ankara’dan Kars’a yapacak. Tren, Ankara’dan giderken Erzincan’ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak. 120 yolcu kapasiteli olacak. Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara’dan saat 20.00, Kars’tan saat 23.00 civarında kalkacak. Biletleri 14 Mayıs’tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.”

Zamanın ve mekanın içinde seyahat

Klibi yayınlanan Turistik Doğu Ekspresi için şu ifadelere yer verildi:

“Bir seyahatten ne beklersiniz? Nasıl dinlenmeli? Sizi nasıl kaçırmalı günlük hayattan? Nasıl keşfetmeli yeniden? Nereye taşımalı sizi? Ve nasıl geriye, dolu dolu yaşadıklarınız kalmalı? TCDD Taşımacılığın yeni sefere koyduğu Turistik Doğu Ekspresi treni size böyle bir yolculuk vaat ediyor. Sadece bir yerden bir yere değil, zamanın ve mekanın içinde seyahat, Anadolu’nun kalbine bir yolculuk bu. Gerçek sahiplerinin dışında el değmemiş bir doğaya, dağlara, göllere, yeşille ve geçmişe, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesinden izlere yaşamın ve zamanın gizemine. Turistik Doğu Ekspresi ile trenin mutluluk verici dinginliğinde konforlu bir tatil yapmakla kalmazsınız. Bu muhteşem yolculuğun panoramasında “Ah keşke ben de orada olsaydım” dediğiniz yerlerin hepsi yolunuzun üstündedir. Sivas’ta taşların sırrıyla büyülenebilir, Erzincan’da Karanlık Kanyonun derinlerinde aydınlanabilir, Divriği ve Erzurum’da minarelerle göğe uzanabilirsiniz. Kars’ta önce buz mavisi bir sonsuzluğa dörtnala koşabilir, sonra Ani’de geçmişin sırdaşlığına kabul edilebilirsiniz. Turistik Doğu Ekspresi treni sizi bu benzersiz yolculuğa bekliyor. Zamanın ve mekanın içinde, eşsiz doğası, binlerce yılın birikmiş kültürü ve bütün renkleriyle.”

"2. Ulusal Doğu Ekspresi fotoğraf yarışması

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde TCDD Taşımacılık A.Ş. ev sahipliğinde 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf yarışması başlatıldı. 21 Haziran 2019 tarihinde sona erecek yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin, mansiyon (3 eser) 3 bin ve sergileme (en fazla 50 adet) 300 TL para ödülü verilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
AB'nin son Türkiye raporu olay! Yeni fasıl yok İstanbul seçimi kısmına bakın
AB'nin son Türkiye raporu olay! Yeni fasıl yok İstanbul seçimi kısmına bakın
Sergen Yalçın Alanyaspor'da devam edecek mi? Başkan açıkladı
Sergen Yalçın Alanyaspor'da devam edecek mi? Başkan açıkladı
Arınç ne kadar maaş alacak? İşte İstişare Kurulu ile ilgili merak edilen detaylar...
Arınç ne kadar maaş alacak? İşte İstişare Kurulu ile ilgili merak edilen detaylar...
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar
Beşiktaş'ta sürpriz transfer atağı
Beşiktaş'ta sürpriz transfer atağı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB'nin raporuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB'nin raporuna ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
İşte Google'ın geliştirdiği yeni akıllı gözlük
İşte Google'ın geliştirdiği yeni akıllı gözlük
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Ertuğrul Sağlam’dan Bursaspor açıklaması
Ertuğrul Sağlam’dan Bursaspor açıklaması
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk'teki o konuşması montaj mı?
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk'teki o konuşması montaj mı?
İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı Maltepe Sahili'nde kutlanacak
İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı Maltepe Sahili'nde kutlanacak
İBB huzurevi sakinleri ve gönüllüleri iftarda buluştu
İBB huzurevi sakinleri ve gönüllüleri iftarda buluştu
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Yorumlar