3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman 3600 ek gösterge çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 24 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yok.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

Meclis takvimine göre, mayıs gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

İstanbul seçimlerinin tekrar edilecek olmasının düzenlemenin meclise gelmesini geciktirecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gösterge hesabı nasıl yapılır: Başvurunun ardından gözler siyasi partilerin seçim vaatlerinden olan 3600 ek göstergeye çevrildi. Peki memurların dört gözle yasal düzenlemesini beklediği ek gösterge nedir, nasıl hesaplanıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3600'e çıkarılmasıyla birlikte meslek gruplarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış olacak.

23 - 38 TL arası yansır: Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak.

Maaşlar ne kadar artacak: Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.

Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.

İkramiyede artış ne kadar olacak: Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda bu ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış oranı değişecek.