Tepki çeken etek boyu tartışmasına ilişkin Adalet Bakanı Gül ilk kez konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olduğunu belirterek, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz" dedi.

Bakan Gül ayrıca twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 29 Mayıs 2019