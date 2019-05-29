HABER /  GÜNCEL

Tepki çeken etek boyu tartışmasına ilişkin Adalet Bakanı Gül ilk kez konuştu

Tepki çeken etek boyu tartışmasına ilişkin Adalet Bakanı Gül ilk kez konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma başlattı" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olduğunu belirterek, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz" dedi.

Bakan Gül ayrıca twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

Ne olmuştu?

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından HSK harekete geçti. HSK, olay ve hakim hakkında soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AB'nin son Türkiye raporu olay! Yeni fasıl yok İstanbul seçimi kısmına bakın
AB'nin son Türkiye raporu olay! Yeni fasıl yok İstanbul seçimi kısmına bakın
Sergen Yalçın Alanyaspor'da devam edecek mi? Başkan açıkladı
Sergen Yalçın Alanyaspor'da devam edecek mi? Başkan açıkladı
Arınç ne kadar maaş alacak? İşte İstişare Kurulu ile ilgili merak edilen detaylar...
Arınç ne kadar maaş alacak? İşte İstişare Kurulu ile ilgili merak edilen detaylar...
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılar
Beşiktaş'ta sürpriz transfer atağı
Beşiktaş'ta sürpriz transfer atağı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB'nin raporuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı'dan AB'nin raporuna ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Teşekkür kaç puanla alınır 2019 MEB karne notu sorgulama
Teşekkür kaç puanla alınır 2019 MEB karne notu sorgulama
Beklenen yolculuk bugün başlıyor
Beklenen yolculuk bugün başlıyor
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
3600 ek gösterge seçim sonrası çıkar mı ne zaman çıkar?
İşte Google'ın geliştirdiği yeni akıllı gözlük
İşte Google'ın geliştirdiği yeni akıllı gözlük
İBB huzurevi sakinleri ve gönüllüleri iftarda buluştu
İBB huzurevi sakinleri ve gönüllüleri iftarda buluştu
Ertuğrul Sağlam’dan Bursaspor açıklaması
Ertuğrul Sağlam’dan Bursaspor açıklaması
Yeni askerlik sistemi nasıl askerlik kısaldı mı son gelişmeler
Yeni askerlik sistemi nasıl askerlik kısaldı mı son gelişmeler
Yorumlar 1 yorum