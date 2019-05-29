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Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki’yle ilgili bomba Canan Kaftancıoğlu detayı

Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki’yle ilgili bomba Canan Kaftancıoğlu detayı

Pedofili ifadeler ile kamuoyunda büyük tepki toplayan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki’yle ilgili herkesi şaşırtacak bir detay ortaya çıktı.

Dün ortaya çıkan ve çocuk istismarına yer verilen Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki’nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun düzenleme komitesinde yer aldığı, “Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması”nda ödül aldığı ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da pedofili içeren ifadeler nedeniyle Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltında.

Pedofili ifadeler ile kamuoyunda büyük tepki topladı

Diğer yandan konuyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor...Pedofili ifadeler ile kamuoyunda büyük tepki toplayan Abdullah Şevki, 2005 yılında Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan bir öykü ile “Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması”nda ödül kazandı.Yazarın, Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’nda, “Uzak Bir Ülkeye Sevişmeye Giden Kadının Hikâyesi” isimli öyküsü ile ödülüne değer görüldüğü ortaya çıktı.

Canan Kaftancıoğlu ödül komitesinde yer alıyor

Adına öykü ödülü verilen Ümit Kaftancıoğlu ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu'nun aynı zamanda babası...Canan Kaftancıoğlu, kayınpederi adına düzenlenen Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesinde de yer alıyor.

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