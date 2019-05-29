Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi

Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi

ANKARA'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi

Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi - Sayfa 1

ANKARA'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi - Sayfa 2

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kitapta yer alan bazı ifadeler nedeniyle yazar Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

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Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi - Sayfa 3

Adliyeye sevk edildiler

Soruşturma kapsamında kitabın yazarı Abdullah Şevki, dün akşam gözaltına alındı. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu ise bu sabah avukatıyla birlikte emniyete giderek, teslim oldu. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliye girişinde görüntü alan basın mensuplarına, "Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun" dedi.

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Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi - Sayfa 4

TBB'den suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), "pedofili" içeren ifadelerin yer aldığı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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