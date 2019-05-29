Zümrüt Apartmanı'nın sapık yazarı Abdullah Şevki böyle görüntülendi

ANKARA'da, 'pedofili' içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı Alaattin Topçu, adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.