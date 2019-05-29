HABER /  GÜNCEL

Avukatın etek boyuna takan hakim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırıldı

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti. İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

TBB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada da, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi'nde üzücü bir olay yaşandığı, mahkeme hakiminin, bir kadın avukatın kıyafetine karıştığı, yetkisini kötüye kullandığı ve mahkemesini küçük düşürdüğü dile getirildi.

Açıklamada, "Hakim, aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Daha önce de avukatı bulup dövmüş
Bu hakimin daha önce Balıkesir'de bir avukata kürsüden hakarette bulunup onu darbettiği anımsatılan açıklamada, "Sorunludur. Bugün yaşanan olay, bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur" değerlendirmesinde bulunuldu.

OLAY DURUŞMA TUTANAĞINA YANSIMIŞTI

İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı. 

Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu. 

Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağırılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi. 

Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edildi.

Adalet bakanı : Kabul edilemez
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül ise "Yargı mensubunun davayla değil de kıyafetle meşgul olması kabul edilemez" dedi. 

Bakan Gül twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu'nun PKK sözleri montaj mı? Soruyu soran gazeteci açıkladı
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu'nun PKK sözleri montaj mı? Soruyu soran gazeteci açıkladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ elebaşına "mehdi" diyen İlhan Karagöz müebbet hapse çarptırıldı
FETÖ elebaşına "mehdi" diyen İlhan Karagöz müebbet hapse çarptırıldı
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a çağrı: Beraber programa çıkalım
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a çağrı: Beraber programa çıkalım
AK Partili Bayram'dan İmamoğlu'na soru: Yunanlılara söz mü verdiniz?
AK Partili Bayram'dan İmamoğlu'na soru: Yunanlılara söz mü verdiniz?
Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki’yle ilgili bomba Canan Kaftancıoğlu detayı
Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki’yle ilgili bomba Canan Kaftancıoğlu detayı
Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Fethi'' konulu paylaşım
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Fethi'' konulu paylaşım
ÖNCEKİ HABERLER
Navigasyon uygulamasının çıkardığı bayram trafik haritası
Navigasyon uygulamasının çıkardığı bayram trafik haritası
Suriyeli genç bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti
Suriyeli genç bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine teslim etti
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
Uzman diyetisyenden Ramazan Bayramı'nda tatlı önerisi
Uzman diyetisyenden Ramazan Bayramı'nda tatlı önerisi
Çoruh Nehri'nden yenilenebilir enerji ile ekonomiye katkı
Çoruh Nehri'nden yenilenebilir enerji ile ekonomiye katkı
İBB'den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu
İBB'den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu
İstanbul'daki sıcaklara şemsiyeli önlem
İstanbul'daki sıcaklara şemsiyeli önlem
Doktorla nasıl askerlik yapacak yeni askerlik sistemi detayı
Doktorla nasıl askerlik yapacak yeni askerlik sistemi detayı
Yorumlar 5 yorum