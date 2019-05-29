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Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki ve yayıncı serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı

Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki ve Yayınevi sahibi Alaattin Topçu'yla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İki isim de serbes bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki ile kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki, emniyetteki işlemlerinin ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldılar

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden Şevki tutuklama, Topçu ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Abdullah Şevki ve Alaattin Topçu, hakimlikteki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

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