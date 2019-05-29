Galatasaray'da gözler yeni sezon planlamasında

Galatasaray'da gelecek sezon için kollar sıvandı ve kadro çalışmaları için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılılar'da öncelik yolların ayrılacağı isimlere verildi. Kiralık sözleşmeleri sona eren ve takımda düşünülmeyen oyuncular için karar verilecek.

Galatasaray'da Semih Kaya, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmeleri sona eriyor. Sarı kırmızılılar'ın Ndiaye'yle ilgili devam kararı bulunmuyor. Ancak geçen sezona damga vuran isimlerin başında gelen Henry Onyekuru için Everton yoklanacak. Şartların oluşması halinde Nijeryalı yıldız ile bir sezon daha kiralama görüşmelerine başlanacak. Semih Kaya'nın durumunda da son kararı Fatih Terim verecek.

Sözleşmesi sona erecek diğer oyuncular ise Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik. Eren Derdiyok, devre arasında takımda düşünülmediği bildirilmişti. Galatasaray yönetimi başta Eren Derdiyok olmak üzere kadroda düşünülmeyen oyuncuların maaş yükünü artı haneye yazdıracak. Sinan Gümüş, Selçuk İnan ile görüşme yapılacak, Muğdat Çelik ile ise yollar ayrılacak.

Teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı ilk görüşmelerde takımın iskeletinin korunmasını istedi. Şampiyonluğun elde edilmesiyle birçok oyuncusuna teklif yağan sarı-kırmızılılar, astronomik rakamlarda pazarlık masasına oturacak.

Geçen yaz aylarında yaşanan forvet krizinin benzeri sorunlarla karşı karşıya kalmak istemeyen Galatasaray yönetimi, transferde elini çabuk tutacak ve ilk kamp dönemine gelecek sezonun ideal kadrosuyla başlayacak.