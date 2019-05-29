Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı sert esiyor!

Fenerbahçe'de iç ve dış transfer çalışmaları devam ederken gözler kontratını sonlandıran isimlere çevrildi. Sarı lacivertlilerin gelecek sezon sözleşme önermeyi düşünmediği isimlerden Roberto Soldado sosyal medya hesabından ayrılık olarak yorumlanan bir gönderi paylaştı.

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, sosyal medya hesabından eşyalarının kartonlara doldurulmuş halde bekleyen bir fotoğrafını yayınladı.

Fenerbahçe yönetimim Soldado'nun yanısıra anlaşmaları sona eren Andre Ayew, Yassine Benzia, Slimani ve Roman Neustader gibi yabancılara da yeni sözleşme önermeyi düşünmediği öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin yabancı oyunculardan sadece Martin Skrtel'e bir yıllık yeni sözleşme sundukları, Olympiakos ve Glasgow Rangers'dan da teklifler alan Slovak futbolcunun yanıtını bekledikleri ifade edildi.

Yönetimin sözleşmesi sona eren Türk oyunculardan Volkan Demirel ile ilgili alacağı karar merakla bekleniyor. İsmail Köybaşı ve Erten Ersu'nun devam edip etmeyecekleri yönündeki son sözü teknik direktör Ersun Yanal söyleyecek.

Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına ise 1 Temmuz da başlayacak. 3 Temmuzda Topuk Yaylası Tesisleri’nde ilk kamp etabına başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını 13 Temmuza kadar burada sürdürecek.

Daha sonra ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Viyana kentine gidecek olan sarı lacivertliler, 20-26 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kalacaklar. Fenerbahçe daha sonra 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'da Audi Cup'ta dünya devleri Real Madrid, Tothenham ve Bayern Münich ile karşı karşıya gelecek.