Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Hamzaoğlu ile yapılan sözleşmede takımın küme düşme durumunda takımdan ayrılır maddesi bulunuyordu. Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu 35 puanla 17. sırada tamamlayarak bir alt lige düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

7 Mart 2019'da geldiği Erzurumspor'la Süper Lig'de 10 maça çıkan Hamzaoğlu, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.