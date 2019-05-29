HABER /  SPOR

Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı!

Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Hamzaoğlu ile yapılan sözleşmede takımın küme düşme durumunda takımdan ayrılır maddesi bulunuyordu. Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunu 35 puanla 17. sırada tamamlayarak bir alt lige düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. 

7 Mart 2019'da geldiği Erzurumspor'la Süper Lig'de 10 maça çıkan Hamzaoğlu, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Lucescu açıkladı! Milli yıldız Juventus'ta!
Lucescu açıkladı! Milli yıldız Juventus'ta!
BM ve AB'den İdlib çağrısı
BM ve AB'den İdlib çağrısı
İmamoğlu: 1800 günde bunları deli edeceğiz
İmamoğlu: 1800 günde bunları deli edeceğiz
Huawei ABD'ye dava açtı
Huawei ABD'ye dava açtı
Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı oldu
Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı oldu
Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu
Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine'den 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı
Hazine'den 1 milyar avroluk kira sertifikası ihracı
Galatasaray'da gözler yeni sezon planlamasında
Galatasaray'da gözler yeni sezon planlamasında
İBB'den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu
İBB'den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu
1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı
1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı
Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi
Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi
İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı Maltepe Sahili'nde kutlanacak
İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı Maltepe Sahili'nde kutlanacak
YPG/PKK kaçan Arapların peşine düştü
YPG/PKK kaçan Arapların peşine düştü
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
Memurların haziran ayı maaşı bayram öncesi yatar mı?
Yorumlar