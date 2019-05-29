İmamoğlu: 1800 günde bunları deli edeceğiz

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Kocamustafapaşa meydanında vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, bayram tatiline gideceklerden tatillerini kısa tutmalarını istedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bayramda tatile gidenlerin olabileceğini söyleyerek tatillerini kısa tutmalarını istedi. "Sandıkta her birinize ihtiyacım var" diyen İmamoğlu, sandık güvenliği uyarısını yineledi.

İmamoğlu, seçim otobüsüyle Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap ettikten sonra Fatih Kocamustafapaşa'ya geçti.

Kocamustafapaşa Meydanı'nda miting düzenleyen İmamoğlu "Fatih Sultan Mehmet'e, Fatih'ten selam olsun. İstanbul'un fethi kutlu olsun. Asla ama asla bu şehre ihanet etmemek lazım. Allah'ım bu şehri ihanet edenlerden korusun." diye konuştu.

İmamoğlu, halkın 16 milyon insana hizmet eden bir belediye başkanı istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Seçimden sonra gelir gelmez taahhütlerimizi başlayacağız dedim. Sadece 18 günde ulaşım indirimini yaptık mı? 18 günde sadece milli bayramlarda değil milli ve dini bayramlarda ulaşım ücretsiz mi? Suda indirim yaptık mı? Belediye toplantılarını açıp şeffaflığı hediye ettik mi? Bunun için çıldırıyorlar. 'Ya biz ne desek yapmadık. Bu adam 18 günde bir sürü iş yaptı.' Biz sizi hissediyoruz, biz vatandaşımızın ne istediğini, önceliklerimizin ne olduğunu biliyoruz. 18 günde bunu yaptık. 1800 günde neler yaparız neler. Şimdi 18 günde bunları yaptık çıldırıyorlar ya 1800 günde bunları deli edeceğiz deli. Bunlar kim. Bunlar bir avuç insan. Bu bir avuç insan bazen YSK'de yedi kişi oluyor, bazen belediyede 3-5 kişi oluyor. Neticede bir avuç insan. Şu avucunuza sığmazlar."

"Bayram tatilinizi kısa tutun"

İmamoğlu, 23 Haziran’da demokrasi adına ve İstanbul'un iyi bir yönetime kavuşması adına sandıkta milletin mutlaka cevap vereceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli dostlarım, önümüzdeki bu süreç çok çok önemli. Hep beraber çalışmalıyız. Her birinizden eşinizi, dostunuzu, komşularınızı, akrabalarınızı ziyaret etmenizi istiyorum. Bu ziyaretinizde mutlaka güler yüzle konuşun, sohbet edin. Deyin ki 'Bu kardeşimiz bize güler yüzlü siyaseti gösterecek. Siyasetin yanına ahlakı koyacak.' Ben o güzel çocuklar için çalışacağım. Ahlaklı siyaset için mücadelemi anlatın. Önümüzde bayram var. Bayramda tatile gidenler olabilir, kısa tutun ve geri gelin. Benim her birinize sandıkta ihtiyacım var. Herkesin oy kullanmasını istiyorum. 23 Haziran'da sandıkta görev alacağız. Yüz binlerce insan sandık güvenliğini sağlayacağız ve bir avuç insana fırsat vermeyeceğiz."