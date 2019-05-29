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Erdoğan: İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır bitmedi

Erdoğan: İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır bitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı kutlamaları iftar programında konuştu. Erdoğan, '3 katlı İstanbul Tüneli'nin önümüzdeki dönem hayata geçirileceğini ifade ederek, İstanbul'un iki yakasına da 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İstanbul'un sahip olduğu öneme de işaret ederek, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.

"İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi"
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var." ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir."

"İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız"
İstanbul'da yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, şöyle konuştu: "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz.

25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız."

"Bu sene sonu İstanbul-İzmir karayolu'nu açacağız"
Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine kavuşturduk. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havaalanı'nın ilk etabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolunu etap etap hizmete açıyoruz. İnşallah bu yıl sonunda tam olarak İstanbul-İzmir karayolunu hizmete açacağız. İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımı süratle devam ediyor. Önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. İnşallah yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Atatürk Havaalanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz.

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