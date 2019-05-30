Süleyman Soylu 'doktora görünsün' diyen Ekrem İmamoğlu'na bakın ne dedi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi için 'bir doktora görünsün' diyen Ekrem İmamoğlu'na, "İkimiz beraber gidelim doktora haydi. Bakalım hangimiz öndeyiz. Benim bildiklerimi siz bilseniz inanın işinizi gücünüzü bırakır, bu anlayışın İstanbul'u teslim almalarını engellemek için demokrasi adına büyük bir mücadele ortaya koyarsınız." diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları koordinasyonunda Başakşehir'deki Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen sahur programına katıldı.

Yapmadıkları dedikodu kalmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Tam 1,5 aydır yapmadıkları tezvirat ve dedikodu kalmadı. Güya İstanbul'a 100 bin polis getireceğim ve oy kullandıracağım. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki, '31 Mart'ta kim oy kullanmışsa aynı kişiler 23 Haziran'da da oy kullanacaklar.' Ama tezvirat ve dedikodu her tarafta. Bir sanatçı çıkıyor, 'Benim kaydımı sildiler' diyor. Nüfus Genel Müdürü'ne diyorum ki 'Şuna bakıver.' Bakıyor, 29 Mart'ta kendi kaydını almış başka tarafa getirmiş. 'CNN Türk'te kameraman 4 kişi işten çıkarıldı' diye yalan söylüyorlar, açıklama yapıyor."

Yine İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar

İstanbul'un dünyanın en güzel ve güçlü şehirlerin önünde geldiğini ve son dönemde birilerince İstanbul'da güvensizlik iklimi yaratılmaya çalışıldığını savunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Benim endişem ve korkum şudur. Açıkça söyleyeyim, İstanbul güç veren güçlü bir şehirdir. İstanbul gücü üzerinden 23 Haziran sonrası birileri Türkiye'nin istikrarına yeni bir yol, yeni bir gri iklim açmaya çalışıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Yine İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. İstanbul'u bir ideolojik kavganın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Buradan ülkemize ciddi bir set çekmeye çalışıyorlar."

Bakan Soylu, seçimlere giderken millete iki teklifte bulunduklarını hatırlatarak, "31 Mart'a giderken iki şey söyledik. Dedik ki 'biz Cumhur İttifakı'yız eğer siyaseten bizi zayıflatırsanız, önümüzdeki 4 buçuk yılda benim ülkemi zora sokarlar, ülkemizle oynanmasına izin vermeyin' dedik. 'Bu bir beka meselesidir 'dedik. İkincisi biz gönül belediyeciliği ile geliyoruz samimiyetimizi tevazumuzu gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. 'Bize itimat edin' dedik. Bu millet 2002'de iktidara gelen bu siyasi parti ve son iki seçimde büyük mücadele ortaya koyduğumuz Cumhur İttifakı'na yaklaşık yüzde 52 oy verdi. 17 yıldır iktidarda olan bir partinin ve MHP ile kurulan ittifakın yüzde 52 oy alması olağanüstü bir şeydir. Ve bu millet bize şunu söyledi; 'Sizi destekliyoruz dünyaya karşı uyguladığınız politikalarınızı, Türkiye'nin dik duruşunu beğeniyoruz' dedi. Milletimiz ayrıca eksiklik aksaklık olan yerlerin de mesajını verdi. Onları da düzeltin, dedi. Milletimiz bize büyük bir destek verdi" şeklinde konuştu.

Hafif bir ayarı kaçtı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, "Hafif bir ayarı kaçtı. Sağa sola sinirleniyor. Bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Bütün bunları yapıyor, neden biliyor musunuz? Şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı ve şimdi önüne gelene çatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İkimiz beraber gidelim doktora haydi

İmamoğlu'nun, "Süleyman Soylu İstanbul'da ne geziyor?" dediğini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'tan büyükşehir belediye başkanı değil. Olsa bizi vizeyle sokacak buraya. 23 Haziran'a kadar buradayım Allah'ın izniyle... Büyük bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya. Dün bir gencimizle tartışıyor. Olabilir hepimizin karşısına çıkıyor. Oyunculuk dersi almış ama öfke kontrolü eğitimi almamış. Biz sevgi işaretiyle öfke işaretini ayırabilecek bir akla sahibiz. Bana diyor ki, 'İçişleri Bakanı bir doktora görünsün.' İkimiz beraber gidelim doktora haydi. Bakalım hangimiz öndeyiz. Benim bildiklerimi siz bilseniz inanın işinizi gücünüzü bırakır, bu anlayışın İstanbul'u teslim almalarını engellemek için demokrasi adına büyük bir mücadele ortaya koyarsınız. Büyük bir tezgaha atıyorlar Türkiye'yi. Bunu çok net bir biçimde görüyorum. Onun için bu hem güvenliğimiz hem de geleceğimiz açısından bizim için önemlidir." şeklinde konuştu.

Ben Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye ve Şemdinli'ye giderken sorsaydın, 'Nereye gidiyorsun?' diye. İşine gelmezdi değil mi? Beni beğenmediğin, televizyonlarda ve her yerde Selahattin Demirtaş'ı beğendiğin ve onu takdir ettiğin, onun politikalarını beğendiğini ortaya koyduğun için işine gelmezdi. Bu kadar açık ve net. Hangi politikasını merak ediyorsun, beğeniyorsun? Bunu ben akıl tutulması olarak görüyorum. O kadar insanın ölümüne kim sebep oldu? 6-7 Ekim'de 59 kişinin katledildiği politikasını mı beğeniyorsun? Çocukları dağlara çıkardığı politikasını mı beğeniyorsun? 2-3 tane oy için böyle bir anlayışı hepimizin reddetmesi lazım."

23 Haziran seçimi için yepyeni bir heyecanla çalışılması gerektiğini dile getiren Soylu, katılımcılardan İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için Binali Yıldırım'a destek istedi. Süleyman Soylu, konuşmasının ardından kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.