UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea

UEFA'nın en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buldu. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda karşı kaşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten finalin ikinci yarısında Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

İki Londra ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Sarri ile inişli çıkışlı bir grafik çizen Chelsea sezonu UEFA Avrupa Ligi kupasıyla tamamladı. 2012 yılında Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Chelsea, 6 yıl sonra bu kez Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürme başarısını gösterdi. Arsenal ise, 20 yıl sonra çıktığı finali yine kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayallerini suya düşürdü. Arsenal kalecisi Petr Cech, kariyerinin son maçını eski takımına karşı oynayarak yeşil sahalara veda etti.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Chelsea'ye UEFA Avrupa Ligi kupasını getiren golleri 49. dakikada Oliver Giroud, 60. dakikada Pedro ile 65 ve 72. dakikalarda Eden Hazard kaydetti. Arsenal'in tek golünü ise 69. dakikada Alex Iwobi kaydetti.

Cech son maçına çıktı

Arsenal kalecisi Petr Cech, kariyerinin son maçına çıktı ve profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. 2004-2015 yılları arasında Chelsea, 2015 yılından bu yana da Arsenal kalesini koruyan 37 yaşındaki file bekçisi, İngiltere kariyerinde 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Lig şampiyonlukları yaşadı.

Chelsea kupayı ikinci kez kazandı

Avrupa kupalarında 9'uncu finalini oynayan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea, 6 yıl sonra da Arsenal'ı 4-1 mağlup ederek kupayı kazanmayı başardı.

Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 19 yıl sonra oynadığı finalde de kupaya uzanamadı.

Emery bu kez kazanamadı

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını İtalyan Giovanni Trapattoni ile en çok kazanan iki teknik adamdan biri olan İspanyol Unai Emery, bu kez finalde istediğini alamadı.

Sevilla'nın başında 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanan Emery, bu kupayı ilk kez finalde kaybetti.