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Meksika’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı

Meksika’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı

Meksika'da Veracruz şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Kaza yerel saatle 10:25’te Puebla-Córdoba otoyolunda meydana geldi. Yerel medya, turistleri taşıyan otobüse TIR’ın çarptığını; kaza sonrası her iki aracın da yanmaya başladığını duyurdu. Kazayı görenlerin ilk müdahalede bulunduğu bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği; kazada 21 kişini hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kazanını nedeni araştırılıyor. Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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