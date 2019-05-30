Fenerbahçe Rafinha'nın peşinde

Fenerbahçe, Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Brezilyalı oyuncu Rafinha'yı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Rafinha. 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 25 milyon Euro. Kulüp, Rafinha'yı kiralık olarak kadrosuna katmanın yollarını arıyor.

5 yıldır Barcelona forması giyen Rafinha, bu sezon yalnızca 5 kez ilk 11'de şans buldu ve 1 gol attı. İspanyol basınında da Barcelona'nın Rafinha ile yollarını ayıracağı yazılıyor.

Fenerbahçe şu ana kadar eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaştı. Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'in adı da sıkça sarı lacivertlilerle anılıyor.