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2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

Ramazan bayramı öncesi milyonlarca emekliye 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki bayram ikramiyesi ödemesi 2022 maaşı yani engelli maaşı alan vatandaşlara da ödenecek mi, bu konuda resmi bir açıklama geldi mi?

Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bayram ikramiyeleri ramazan bayramından önce mayıs ayında ödenecek. Peki bayram ikramiyeleri 2022 maaşı ödenenlere de verilecek mi? Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen bayram ikramiyeleri 2022 maaşı verilen vatandaşlara ödenmemişti. Bu sene de aynı uygulamanın olması bekleniyor. 

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Yeni emekliler de ikramiye alacak: Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Haziran'da emekli olana ikincisi ödenecek: Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

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