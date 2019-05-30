Fenerbahçe İtalyan golcü Francesco Caputo'yu istiyor

Fenerbahçe, İtalya’da küme düşen Empoli formasıyla bu sezon 16 gol atan Francesco Caputo ile ilgileniyor.

Frey, Slimani ve Soldado'dan beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda forvete en az iki transfer yapmayı hedeflerken İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.

16 gol attı takımı küme düştü

Fotomaç gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertlilerin, İtalya’da küme düşen Empoli formasıyla bu sezon 16 gol atan Francesco Caputo ile ilgilendiği iddia edildi. 31 yaşındaki İtalyan golcü Parma ve Brescia’nın da transfer listesinde bulunuyor.

Caputo kimdir?

Kariyeri boyunca sadece İtalya’da forma giyen Caputo, 364 maça çıkıp 118’i Serie B’de olmak üzere toplam 138 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun 34 tane de asisti bulunuyor.