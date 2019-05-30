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Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

Motorinde litrede 11 kuruş indiririm gerçekleşti. Söz konusu indirim, Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 30 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde litrede 11 krş indirim gerçekleşti. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

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