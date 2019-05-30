Meydan Beşiktaş'ın sahibi Şahin Şeker kimdir? Çalışanlarına dayak attı
BEŞİKTAŞ'taki ünlü bir işletmenin sahibi olan patron Şahin Şeker, kendisini görünce ayağa kalkmadı diye Dorock XL personeli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanı tekme tokat dövdü. Patronun o dayağı güvenlik kamerasına yansıyınca olay sosyal medyaya düştü. Şahin Şeker olayın büyük yankı uyandırmasının ardından gözaltına alındı.
Ünlü eğlence mekanı Meydan Beşiktaş'ın bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ile patron Şahin Şeker'in oğlu duruma seyirci kaldı. Patrondan dayak yiyen Gaye Akıl, emniyet ve savcılık şikayetinden sonuç alamayınca skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Olay, Nisan ayında Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Şeker tarafından darp edildi.
“Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Şeker çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.
Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu.
Patrondan ayağa kalkmadın dayağı video görüntüleri: