Meydan Beşiktaş'ın sahibi Şahin Şeker kimdir? Çalışanlarına dayak attı

Ünlü eğlence mekanı Meydan Beşiktaş'ın bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ile patron Şahin Şeker'in oğlu duruma seyirci kaldı. Patrondan dayak yiyen Gaye Akıl, emniyet ve savcılık şikayetinden sonuç alamayınca skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.