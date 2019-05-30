Meydan Beşiktaş'ın sahibinden çalışanlarına ayağa kalkmadın dayağı

Olay, Nisan ayında Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen Meydan İstanbul'un sahibi Şahin Şeker tarafından darp edildi.

“Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışana tokat atmaya başlayan Şahin Şeker çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı.

Gaye Akıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, “Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım” diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.