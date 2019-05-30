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Hercai 12. bölüm 2. fragmanı sezon finali

Hercai dizisi 12. sezon finali bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Hercai 12. sezon finali bölümüyle 31 Mayıs 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 12. sezon finali bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 31 Mayıs 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

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