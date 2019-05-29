Ege'deki tatbikatta dikkat çeken görüntü
Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı tatbikatın kurtarma safhası tamamlandı.
Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı 'KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı'nın kurtarma safhası tamamlanırken tatbikatın son bölümünde senaryo gereği denizaltı arama kurtarma safhası gerçekleştirildi.