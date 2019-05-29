Ege'deki tatbikatta dikkat çeken görüntü

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı 'KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı'nın kurtarma safhası tamamlanırken tatbikatın son bölümünde senaryo gereği denizaltı arama kurtarma safhası gerçekleştirildi.