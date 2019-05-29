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Şanlıurfa'da çocukların tehlikeli serinlemesi

Şanlıurfa’da sıcak havadan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarında ve cami avlusunda yer alan şelalede serinliyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü. Hava sıcaklığından bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına ve cami avlularında yer alan şelalelere girerek serinliyor. “Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarılarına aldırış etmeden süs havuzlarında serinleyen çocuklar, sıcaktan bunaldıkları için havuzlarda serinlediklerini söyledi. 

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