GÜNCEL

Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu

dinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) 27 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan babası Hacı ile annesi Selma Tamer durumu polise bildirdi. Polis çocuğu aramaya başladı. Bu arada çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti. 

Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneğinden 15 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Ancak çocuk bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle kanal kapakları kapatılarak su kesildi. Bugün sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliğinden dalgıç polislerinde katılımıyla tekrar arama başlatıldı. Yapılan aramada çocuğun cansız bedeni Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Dalgıç polisler halatlarla çocuğun cesedini bulunduğu yerden çıkardı. 

Bu arada, olay yerine gelen anne Tamer, gözyaşlarına boğuldu. Anne Tamer oğlunu son bir kez görmek için santrale girmek istedi ancak yetkililer izin vermedi. Baba Tamer'de oğlunun öldüğünü duyunca bir ağaç dibine oturarak gözyaşı döktü. Ceset yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
YKS'de sistem değişikliği olacak mı? YÖK Başkanı açıkladı
YKS'de sistem değişikliği olacak mı? YÖK Başkanı açıkladı
Bakanlık duyurdu! İşte bayramda çalışacak polis sayısı
Bakanlık duyurdu! İşte bayramda çalışacak polis sayısı
Minik Zeynep'e çarpıp metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!
Minik Zeynep'e çarpıp metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!
Parasını yutan ATM'ye öyle bir not yapıştırdı ki
Parasını yutan ATM'ye öyle bir not yapıştırdı ki
Huawei ABD'de açtığı davada "karar duruşması" istedi
Huawei ABD'de açtığı davada "karar duruşması" istedi
Mansur Yavaş verdiği bi sözü daha tuttu memurlara tazminat müjdesi
Mansur Yavaş verdiği bi sözü daha tuttu memurlara tazminat müjdesi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzey Irak'taki Pençe harekatında 6 terörist daha öldürüldü
Kuzey Irak'taki Pençe harekatında 6 terörist daha öldürüldü
Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi
Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu"
Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu"
5 gram eroinle yakalanan iki kişi tutuklandı
5 gram eroinle yakalanan iki kişi tutuklandı
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından ihale açıklaması
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından ihale açıklaması
Hakurk'taki terör yuvalarını Bora vurdu
Hakurk'taki terör yuvalarını Bora vurdu
Seda Üren'in eşi kim Ercüment Nefesoğlu ne iş yapıyor yaşı kaç?
Seda Üren'in eşi kim Ercüment Nefesoğlu ne iş yapıyor yaşı kaç?