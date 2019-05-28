CHP

İmamoğlu o gence tokat mı attı? İşte o görüntüler!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir genç ile HDP nedeniyle tartıştı. İmamoğlu, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı ancak biraz farklı... İşte İmamoğlu'nun yayınlamadığı ve tartışmalara neden olan o tartışmanın ikinci bölümü...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından keserek paylaştığı bir görüntü tartışmalara neden oldu. İmamoğlu'nun keserek paylaştığı videonun devamında ise tartıştığı genci önce susturuyor ardından da suratına dokunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "İmamoğlu bir genci tokatladı" dediği görüntüler ortaya çıktı. 

Görüntülerde İmamoğlu, bir ziyareti sırasında oy istediği genç ile HDP konusunda tartışmaya giriyor. İmamoğlu'nun da yayınladığı videonun ilk bölümünde İmamoğlu, kendisine iftira atıldığını söyleyerek videonun devamının izlenmesini istiyor.

Soylu'nun söylediği o görüntüler ortaya çıktı

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda tartışmanın ikinci bölümü ise yer almıyor. Kesilen görüntülerin devamında İmamoğlu, genci sert sözlerle uyararak önce susturuyor ardından da, "Tokatladı" yorumuna neden olan o hareketini yapıyor.

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