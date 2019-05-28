Niğde'de silahlı çatışma Ölüler ve çok sayıda yaralı var

NİĞDE’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, 1'ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Bor ilçesi Bayat köyünde 3 kişini hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını, olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silahın ele geçirildiğini açıkladı.