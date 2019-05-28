YEREL

Antalya'da halk otobüsünde taciz iddiası

ANTALYA'da halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen erkek şahıs, diğer erkek yolcu tarafından tartaklandı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, otobüs içerisindeki bir genç, ayakta giden kadın bir yolcunun, erkek bir yolcu tarafından taciz edildiğini ileri sürerek, şoförün otobüsü durdurmasını istedi. Bunun üzerine genç ile şahıs arasında tartışma çıktı.

Gencin taciz iddialarına, şahıs, "Hava almak için yanaştım" diyerek kendini savunurken, polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Genç tarafından tartaklanan şahıs, aynı genç tarafından, "Hiç anan bacın yok sanki senin" denilerek otobüsten indirildi.

Tüm bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı
Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması
Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması
Google Huawei yüzünden zarar edecek!
Google Huawei yüzünden zarar edecek!
Tacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza...
Tacizci eniştesini öldüren kadın için istenen ceza...
Halk otobüsünde taciz şoku!
Halk otobüsünde taciz şoku!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret! Canlı yayında son dakika açıklamalar
Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret! Canlı yayında son dakika açıklamalar
Halk otobüsünde taciz iddiası
Halk otobüsünde taciz iddiası
Kadir Gecesi alametleri Kadir gecesi hangi gün nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi alametleri Kadir gecesi hangi gün nasıl anlaşılır?
Bin 500 rakımda 7 kiloluk dev mantar şaşırttı
Bin 500 rakımda 7 kiloluk dev mantar şaşırttı
Nazım Sangare'den esprili yanıt: Yolda görsem Türk demem
Nazım Sangare'den esprili yanıt: Yolda görsem Türk demem
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Ünlü Kasap Nusret, Meyveleri Havada İkiye Böldü
Ünlü Kasap Nusret, Meyveleri Havada İkiye Böldü
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar