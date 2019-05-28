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Binali Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı

Binali Yıldırım, 1. ve 2. köprü geçişlerinin motosiklet sürücülerine ücretsiz olacağını açıklayarak, doğalgazda da yüzde 10 indirim yapılacağını kaydetti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına konuk oldu. Binali Yıldırım, 1. ve 2. köprü geçişlerinin motosiklet sürücülerine ücretsiz olacağını açıklayarak, doğalgazda da yüzde 10 indirim yapılacağını kaydetti.

''Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız''
Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte ortak yayın konusuyla ilgili sorulan soru üzerine "Bize sordular olabilir dedik. Ona sordular o da 'Olabilir' dedi. Bunun zamanlaması ilerde planlanır. Yine aynı şeyi söylüyorum birlikte karar vermek lazım. Kiminle hangi kanalda yapacağımız meselesi benim açımdan fark etmez. Ben her kanala çıkarım. Diğerleri de istiyor. Her türlü her yerde oluruz. Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil. İstanbul'a haksızlık etmek istemem. İstanbul adayıysak İstanbul'u konuşmamız lazım" dedi.

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