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Brezilya'da uçak düştü! Gabriel Diniz hayatını kaybetti

Konser sonrası ailesinin yanına dönmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu Gabriel Diniz, hayatını kaybetti.

Brezilya'da Piper PA-28-180 tipi küçük uçak düştü. Uçakta bulunan 28 yaşındaki ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ve 2 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Brezilya'nın Sergipe eyaletinde bulunan Estancia şehrinde düştü. Yerel medya, uçakta bulunan ünlü şarkıcı Gabriel Diniz ile birlikte iki kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Diniz'in, verdiği konser sonrası ailesinin yanına dönmekte olduğu; yapımcısının da Diniz'in uçakta olduğunu teyit ettiği belirtildi. Yerel medya, ünlü şarkıcının son yolculuğu öncesi kaydettiğini iddia ettikleri bir videoyu da yayınladı. Görüntülerde Diniz'in pilot ve yardımcısı ile beraber poz verdikleri görülüyor. Genç şarkıcının hayranları, Diniz'in ölüm haberinin ardından yasa boğuldu. Sosyal medya sitesinden binlerce taziye mesajı paylaşılırken; yerel medya da gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Kaza sonrası bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Uçağın düşüş nedeninin tespitine dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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