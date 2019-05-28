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Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı! Komandolar içeri girdi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Irak'a komandoların da katıldığı bir harekat düzenlendiği bildirildi.

Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölge, savaş uçaklarınca ateş altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.     

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.     

Öncelikli olarak aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları  teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları sevk edildi.

Çeşitli ana jet  üs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi.    

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