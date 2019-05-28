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Didem Arslan Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a canlı yayında olay gönderme

Geçtiğimiz gün Habertürk TV'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk eden Didem Arslan Yılmaz, meslektaşı Ahmet Hakan'a ilginç bir göndermede bulundu.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önceki gün Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Seçim gündemine ilişkin sorulara cevap veren İmamoğlu'nun, Didem Arslan Yılmaz'la girdiği bir diyaloğu ile çok konuşulanlar arasına girdi.

Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz, İmamoğlu'na herkesin gerçekleşmesini istediği "Binali Yıldırım ile tartışmaya var mısınız?" sorusunu sordu. İmamoğlu ise Didem Arslan Yılmaz'ın bu sorusuna, "Bayılırım ama başka bir kanalda da olsa bayılırım", cevabını verdi.

Ahmet Hakan'a gönderme: Ekrem İmamoğlu'nun bu yanıtı üzerine Didem Arslan Yılmaz, meslektaşı Ahmet Hakan'a bir göndermede bulundu. Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun bu cevabı üzerine, "Bir o mahalle bir bu mahalle gezenlerin yerine, bizi tercih edersiniz" ifadelerini kullandı. Bu yanıt, sosyal medyada Ahmet Hakan'a bir gönderme olarak algılandı.

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