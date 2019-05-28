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Binali Yıldırım: Tek Bir Şartla İmamoğlu'yla Ortak Yayına Çıkarım

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'yla ortak yayına çıkma çağrısıyla ilgili "Tek bir şartla çıkarım. Sadece İstanbul'u konuşacağız" dedi.

Fox TV'ye konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla ortak yayın yapma konusuna ilişkin konuştu. Yıldırım, "Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız." dedi.

Binali Yıldırım, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. İBB Başkanlığı seçiminde saat 23.25'te seçimi kazandığını açıklayan Binali Yıldırım konuyla ilgili sorulan soru üzerine şunları söyledi:

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