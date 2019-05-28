GÜNCEL

Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret! Canlı yayında son dakika açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaretinde son dakika açıklamalar..

Binali Yıldırım, BBP İl Başkanlığı'nı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "23 Haziran'da da BBP ile beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi lazım"

 "Sokaklar canlı, ilgi çok yüksek. İyi bir kampanya yürütüyoruz" diyen Yıldırım, "Artık bu kampanyanın İstanbul'a odaklı yürümesi lazım. İstanbulluların geleceğini konuşuyoruz. Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi lazım" diye konuştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini hatırlatan Yıldırım, "Tatile gitseler bile İstanbullular 23 Haziran'ı unutmasın" dedi.


"Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışıyoruz"

Yıldırım Cumhur İttifakı için ise şunları söyledi: Bizim Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti, MHP vardır ve BBP destek vermektedir. Sahada da bu şekilde cereyan etmiştir. BBP İstanbul'da aday göstermemiş şahsımı desteklemiştir. Biz beraberiz Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışıyoruz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Halk otobüsünde taciz şoku!
Halk otobüsünde taciz şoku!
Alman devi Porsche'ye baskın
Alman devi Porsche'ye baskın
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi
Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu
Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu
Kayserispor'da olağanüstü kongre kararı
Kayserispor'da olağanüstü kongre kararı
GENAR Araştırmanın sahibi İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimleriye ilgili çarpıcı sözler
GENAR Araştırmanın sahibi İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimleriye ilgili çarpıcı sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Halk otobüsünde taciz iddiası
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bin 500 rakımda 7 kiloluk dev mantar şaşırttı
Bin 500 rakımda 7 kiloluk dev mantar şaşırttı
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Nazım Sangare'den esprili yanıt: Yolda görsem Türk demem
Nazım Sangare'den esprili yanıt: Yolda görsem Türk demem
Ünlü Kasap Nusret, Meyveleri Havada İkiye Böldü
Ünlü Kasap Nusret, Meyveleri Havada İkiye Böldü
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı
E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?