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E-5 karayolunda kaza: 2 yaralı

E-5 karayolunda seyir halindeki araç sürücüsü, önünde ilerleyen araca bir anlık dikkatsizlik sonuç çarparak kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan iki sürücüden biri hastaneye kaldırılırken, yolda kısa süreli trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kaza, E-5 karayolu Bostancı mevkiinde Kadıköy istikametinde saat 13:00 sıralarında meydana geldi. 34 SY0 871 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Şahan, önünde ilerleyen Etem Karakaya hakimiyetindeki 60 AC 146 plakalı araca bir anlık dikkatsizlik sonucu çarptı. Kaza sebebiyle iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Etem Karakaya ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Murat Şahan’ın tedavisi ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. 

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