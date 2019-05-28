Ecrin bebek korkunç halde bulundu! Müge Anlı Tatlı Sert'te sapık amca konuştu

SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı ormancılar buldu. Ecrin'in önce ayakkabılarını farkeden ormancılar araziyi inceleyince ceset parçalarını buldu. Ecrin'in bulunan kafa tası ve bazı uzuvları adli tıpa götürülürken kayıp ceset parçaları aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise birinci şüpheli Özkan Kurnaz vardı. İşte yeni gelişmeler: Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı. Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Ayrıca bölgede AFAD’a ait kadavra köpeği Abrek ile cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışmasına cumhuriyet savcısı nezaretinde başlandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki son dakika gelişmeler

Ecrin bebeğin kaybolmasından sorumlu tutulan 4 isim vardı. Bunlar arasında 19 yaşındaki Özkan Kurnaz öne çıkan isim oldu. Baş şüpheli olan Özkan Kurnaz bugün canlı yayındaydı. Müge Anlı'nın hayli sıkıştırdığı Özkan Kurnaz, bu kez Ecrin'i kurtların kaçırmış olabileceğini iddia etti. Müge Anlı yayında Özkan'a son bir şans tanıdı ve "Bu işin içinde cinsel eğilim varsa söylemeni beklemiyorum. Ancak bu çocuk kazaya kurban gittiyse şimdi tam söyleme zamanı" dedi. Özkan, Ecrin'e bir şey yapmadığını belirtip şunları söyledi: Çocuk benimle gelmedi. Ben niye yalan söyleyeyim. Ben yapsam söylerim. Olanlar olmuş Allahın taktiri. Şüpheler benim üzerimde. Allah benim alnıma yazmış. Benim vicdanımın rahatlığı yüzüme vuruyor. Dün Ecrin'i şeytanın kaçırdığını söyleyen Özkan Kurnaz, ceset bulunduktan sonra ise 'kurt kaçırdı" iddiasında bulundu. Müge Anlı da buna çıldırdı ve şunları söyledi: Kurt aldı götürdü deyince cinlerim tepeme çıkıyor. Söyle bakayım kurt nasıl götürecek. Neresinden yakalayacak onu. Boğazından yakalayınca insanlardan kan çıkmaz mı? Sizin oralarda kan yok. Ayakkabısı çıkmaz mıydı? Kurt 6 kilometre götürecek ayakkabısı öyle tertemiz mi kalacak? 1.5 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Ecrin'in ayakkabıları olay yerinde böyle bulundu. Ecrin'in cesedi parçalara ayrılmışken ayakkabıların hiç zarar görmemiş olması şüphe yarattı. Ayakkabıların sonradan cesedin bulunmasını isteyen kişi tarafından olay yerine getirip bırakılmış olabileceği düşünülüyor.